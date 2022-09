57-årig mand fængslet for stalking: Skrev 350 opslag om ekskone

Han er sigtet for stalking og overtrædelse af tilhold, da han i en periode siden april har oprettet over 350 opslag og kommentarer om en 40-årig kvinde og deres fælles børn. Det skete på trods af et meddelt tilhold.

Ifølge TV2 Østjylland erkender manden at have skrevet opslagene, men han nægter sig skyldig.

Han har ifølge mediet sagt, at det var for at forklare sin egen side af sagen, som er beskrevet i en podcast på TV2 Østjylland.