Advokat er sat bag tremmer for hvidvask af millioner

En advokat sidder varetægtsfængslet i en sag om hvidvask af adskillige millioner kroner.

Manden nægter sig skyldig, har det regionale medie sn.dk rapporteret fra et grundlovsforhør, som fandt sted tirsdag i Retten i Næstved.

Politiet mener, at han i sit advokatfirma modtog i alt 17,3 millioner kroner via 138 overførsler. Derefter videresendte han ifølge sigtelsen 16,5 millioner kroner over 54 gange. Og her blev 15,3 millioner kroner placeret på konti i udlandet, hævdes det.