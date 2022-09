Chauffør er tiltalt for at bruge ministerbil til dating

En tidligere chauffør for Statsministeriet er blevet tiltalt for at have udnyttet ministerbilen til dating.

Det skriver TV 2 på baggrund af et anklageskrift mod den 42-årige mand.

Der er rejst tiltale for misbrug af en betroet stilling, brugstyveri af tjenestebiler samt pligtforsømmelse, oplyser sagens anklager, Søren Harbo, til mediet.