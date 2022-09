På tre dage er 28 personer blevet anholdt på Christiania

Forinden erkendte manden og forklarede, at han hjalp en ung mand i hashboden. Da politiet kom, tog han hashen, stoppede det i underbukserne og forsøgte at undløbe. Men han blev anholdt.

Københavns Byret varetægtsfængslede tirsdag også en 25-årig mand i 20 dage.

Han sigtes for mandag aften at have været i besiddelse af 41,9 gram hash, 15,1 gram skunk og fire joints. Han skal også haft 9,84 gram hash og medvirket til at sælge det til flere købere for 492 kroner.

Den unge mand nægtede sig skyldig og forklarede, at han på et tidspunkt var inde i en hashbod på sælgersiden for at få opladet sin mobiltelefon. Da politiet kom, løb alle fra boderne.

Det gjorde den 25-årige også, men da han kort efter konstaterede, at han ikke havde mobilen, gik han tilbage til boden og blev anholdt, lød hans forklaring.