Teenager dømmes for drabsforsøg med kniv efter taxa-strid

- Retten fandt endvidere, at tiltalte ved at stikke forurettede to gange i venstre side af brystkassen, hvor der er flere vitale organer, heraf et stik med betydelig kraft ved hjertet, måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at forurettede ville dø, skriver politiet.

En politipatrulje var i nærheden, da knivstikkeriet fandt sted, og den da 18-årige Philip Mau Nielsen blev umiddelbart efter anholdt. Han blev lagt i håndjern, og politiet fik tilkaldt en ambulance og flere politikolleger.

Betjente på stedet gav også livreddende førstehjælp til den 43-årige mand, indtil ambulancen ankom.

Foruden drabsforsøget blev Philip Mau Nielsen dømt for besiddelse af en kniv og en mindre mængde hash til eget forbrug.