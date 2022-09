Narkohandler fik syv års fængsel et døgn efter anholdelse

Det var elektronisk kommunikation og herunder fotos på en telefon, der dokumenterede lovovertrædelser helt tilbage til 2020.

I retsmødet tirsdag formiddag valgte den 29-årige at erkende sig skyldig i de sigtelser, politiet havde præsenteret ham for, og derefter rejste anklageren tiltalen for at få en hurtig afgørelse.

I en pressemeddelelse betegner Jhin Lee bevisbyrden som uomgængelig.

- Det er tilfredsstillende, at retten har idømt en lang fængselsstraf for handel med narkotika, der både er til skade for enkeltpersoner og samfundet som helhed, udtaler han.