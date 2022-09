Pædofilitiltalt journalist skyldig i at krænke flere børn

Over en årrække har en dansk journalist ved et større dansk medie udsat en række børn for blufærdighedskrænkelser.

Det har et nævningeting ved Retten i Roskilde tirsdag afgjort i en stor sag om overgreb.

Den 47-årige mand er blandt andet anklaget for at have krænket 31 børns blufærdighed i alt 167 gange. Det skal være sket i perioden 2011-2015. Tre af børnene er hans egne.