Kvinde faldt ud fra anden sal - mand anholdt for voldtægt

Efter en kvinde mandag faldt ud fra et vindue på anden sal i Odense er en mand blevet sigtet for voldtægt og for frihedsberøvelse.

Det oplyser Fyns Politi tirsdag ved middagstid.

Den anholdte mand, der er 38 år, skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Det var midt på eftermiddagen mandag, at ambulance og politi rykkede ud til Frue Kirkestræde.