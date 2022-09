Sag om en pistol i Struer har sendt mand bag tremmer

Ifølge politiet skal den 32-årige have håndteret våbnet 27. august.

I øvrigt knytter anholdelsen sig til et større sagskompleks om våben og narkotika blandt andet i Struer.

I forbindelse med efterforskningen gik politiet for 14 dage siden ud med en offentlig efterlysning af en 38-årig mand. Da han ikke havde meldt sig selv, forsøgte politiet at få hjælp fra borgerne til at lokalisere manden. Han kendes blandt andet på at have tatoveret et ”D” under sit venstre håndled.

For en måneds tid siden gik politiet i aktion på flere adresser i Struer, Holstebro og Herning. Resultatet blev anholdelse af fire mænd, som af en dommer derefter blev varetægtsfængslet.