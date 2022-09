Ansat i politiet er dømt for svindel med moms og skat

En ansat i politiet er tirsdag af Retten på Frederiksberg blevet fundet skyldig i økonomisk kriminalitet.

Han straffes med fængsel i seks måneder. Hvis han i stedet udfører samfundstjeneste i 120 timer, skal straffen dog ikke afsones. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi om dommen.

Det var i forbindelse med driften af en mindre restaurant, at der blev begået svindel med moms og skat for over 700.000 kroner, har retten slået fast.