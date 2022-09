Terrordømt springer byret over i sag om anerkendelse som agent

Men Erbil Kaya håber, at det på fredagens møde bliver klarlagt, hvornår sagen kan komme for landsretten. Helst ser han, at den kommer for hurtigst muligt. Dog tror han ikke, det sker i indeværende år.

- Det kunne selvfølgelig været dejligt, men med de berammelsestider, der er, ved jeg ikke, om det er realistisk. Men om ikke andet så i hvert fald i løbet af foråret, siger Erbil Kaya.

Ahmed Samsam, der i dag er 32 år, rejste til Syrien i 2013 og 2014 for at tilslutte sig Islamisk Stat. Selv har han forklaret, at han gjorde det på vegne af danske efterretningstjenester for at spionere for Danmark.

Det har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke vedstået sig, og det førte ifølge Samsam til, at han ved en spansk domstol i 2018 fik en terrordom på otte år for at have tilsluttet sig den militante islamistiske gruppe. Han nægtede sig skyldig.