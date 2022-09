Ford får bøde på 200.000 for kendtes opslag og vildledning

Af formildende omstændigheder fandt retten, at Ford Danmark stoppede med lovbruddene, kort efter at Forbrugerombudsmanden havde rettet henvendelse til virksomheden.

- Ford beklager at have overtrådt markedsføringsloven. Ford har taget dommen for de to forhold, der fandt sted i perioden 2013-2016, til efterretning, lyder det i en skriftlig kommentar fra Ford.

- Da Forbrugerombudsmanden henvendte sig tilbage i 2016, fik Ford straks tilpasset markedsføringen. Eftersom dommen angår forhold, som ligger helt op til ni år tilbage i tiden, har Ford ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver Ford.

Forbrugerombudsmanden meldte ikke ambassadørerne til politiet. De fik i stedet tilsendt et brev, hvori de blev gjort opmærksomme på, at det kan være strafbart at overtræde eller medvirke til at overtræde forbuddet mod skjult reklame.

Dommen kan ankes af begge parter.