Politiet fandt ingen tegn på skyderi i Odense

Fyns Politi har søndag aften haft travlt med at finkæmme et område på Nyborgvej ved Staupudevej i udkanten af Odense for spor efter et muligt skyderi. Men undersøgelserne har været uden resultat.

Således har politiet ikke fundet nogen spor efter et eventuelt skyderi og har besluttet at ophæve sin afspærring af området.