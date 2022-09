Sigtelse: Med tre skud dræbte 20-årig en butiksansat

Han nægter sig skyldig.

Den høje mand kom roligt ind i retten omkring klokken 14.10 iført blåt joggingtøj og sorte gummisko. Det mørke hår er langt i toppen med totter ned for panden. I nakken er håret helt kortklippet.

Før han nåede at sætte sig på en stol, gik han med sin forsvarer, advokat Gitte Juul Jensen, ind i et tilstødende lokale for at vende sagen uden andres påhør.

Da de kom tilbage, oplyste forsvareren, at hendes klient ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Hvad der ellers er op og ned i sagen, bliver også holdt hemmeligt for offentligheden indtil videre.