Dommer har fængslet 20-årig i sag om drab i vandpibebutik

Ved grundlovsforhøret besluttede dommeren at varetægtsfængsle den sigtede i foreløbig 24 dage - frem til 18. oktober.

Den 20-årige mand nægter sig skyldig.

Den høje mand kom roligt ind i retten omkring klokken 14.10 iført blåt joggingtøj og sorte gummisko. Det mørke hår var langt i toppen med totter ned for panden. I nakken var håret helt kortklippet.

Før han nåede at sætte sig på en stol, gik han med sin forsvarer, advokat Gitte Juul Jensen, ind i et tilstødende lokale for at vende sagen.