Helikopter hjalp kæntret person i land ved sønderjysk sø

Syd- og Sønderjyllands Politi havde fredag aften gang i, hvad politiet selv beskrev som en større indsats på Slivsø syd for Haderslev.

Tre personer var kæntret i en kano. Mens to af dem selv kunne komme op på land igen, måtte den tredje have hjælp. Der blev derfor iværksat en redningsaktion, hvor en redningshelikopter endte med at få den tredje person op ad vandet.