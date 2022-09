Endnu mørkere skyer over domstolene - ventetid stiger igen

I maj fulgte afløseren, Mattias Tesfaye (S), op. At få lavet en aftale var ”en hovedprioritet”. Men i begyndelsen af denne måned fastslog han, at der ikke kommer nogen aftale i år.

Tesfaye har netop besluttet at give de politiske forhandlinger en hjælpende hånd i form af et udvalg. Den snart afgående præsident i Højesteret, Thomas Rørdam, skal lede et juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysearbejde.

I en pressemeddelelse torsdag udtalte Mattias Tesfaye, at der skal ”tages grundlæggende fat” om problemet med ventetiderne.

- Lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem. Retssikkerhed er også at få en afslutning på ens sag indenfor en rimelig tid, udtalte ministeren.