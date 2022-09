Sigtelse: Fupbetjente narrede store summer fra ældre mand

Og ved at udgive sig for at være fra politiet har de fået ham til at udbetale 36.000 kroner.

- Derudover er der et forhold om forsøg på bedrageri, men det blev ikke til noget, fordi politiet var til stede, fortæller Christina Grue.

Det er langtfra første gang, at ældre mennesker eller andre, der anses som lette ofre, er blevet snydt.

Tidligere i år blev en 25-årig mand i Københavns Byret idømt to år og ni måneders fængsel for at bedrage 36 borgere for sammenlagt 6,2 millioner kroner.

Manden var del af et kriminelt netværk, som ringede rundt til borgere og udgav sig for at være fra Østjyllands Politi. De ringede fra et nummer, som sluttede på 1448, der er kendt for at være de sidste fire cifre i politiets telefonnumre.