Opsagte lejere fra ghetto får lov til at gå i Højesteret

De syv sager blev indbragt for Østre Landsret, som behandlede dem under et. Og her faldt dommen i juni. Igen traf lejerne det korteste strå.

For sagen handlede om indvandrere fra ikkevestlige lande, og det er en så forholdsvis blandet landhandel, at det ikke kan siges at have noget med etnicitet at gøre, lød begrundelsen i landsretten.

Med landsretsdommen var sagen i udgangspunktet slut, da den var blevet behandlet i to instanser. Men lejerne mente, at sagen var så principiel, at de ville have den indbragt for Højesteret.

Det kan kun ske med særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, som skal foretage en indledende vurdering af, hvorvidt sagen er af principiel karakter. Og vurderingen fra nævnet er altså, at sagen skal vurderes af de karmoisinrødkappeklædte højesteretsdommere.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen bliver behandlet i Højesteret.