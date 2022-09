Landsret frifinder 47-årig i sag om terrortrusler

Ayhan Cetins forsvarer, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, finder, at landsretten er nået frem til det rigtige resultat.

- Det er efter min opfattelse den rigtige vurdering, at opslagene ikke var en trussel om terror, siger han.

I Københavns Byret blev han foruden terrortrusler dømt for at billige to terrorangreb i Frankrig.

Det ene var angrebet på en 47-årig skolelærer, der 17. oktober 2020 fik skåret halsen over.

- Jeg støtter det fuldt ud, han hører til blandt svin, lød det fra den 47-årige.

Han hyldede ligeledes et terrorangreb, der fandt sted i Frankrig 29. oktober 2020. Da blev tre mennesker dræbt i Notre Dame-kirken i Nice.

Mens Østre Landsret frifinder Ayhan Cetin for at true med terror, dømmes han for at billige de to terrorangreb. Det takserer landsretten til ni måneders fængsel.