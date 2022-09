Direktør på fri fod i to år: Nu fængsles han i voldtægtssag

Uniformerede politifolk dukkede i løbet af et retsmøde i Retten i Glostrup op på tilhørerrækkerne. De indfandt sig, efter at det stod klart, at en 36-årig direktør skal dømmes for en stribe voldtægter.

Direktøren har været tiltalt siden maj 2021. Anmeldelserne mod ham er endnu ældre. De er fra efteråret 2020. I al den tid har han været på fri fod, og da sagen mod ham begyndte i august, ankom han til retten som en fri mand.