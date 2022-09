Direktør idømt syv års fængsel for voldtægt af ansatte

Henvendelsen fra den første unge kvinde førte til en efterforskning, som snart bragte flere kvinder i spil. Alle kvinder havde været ansat i direktørens virksomhed i praktikantstillinger eller almindelige lønnede stillinger.

Direktøren har under sagen erkendt at have haft et seksuelt forhold til flere af kvinderne. Men ifølge ham har det været frivilligt fra kvindernes side. Flere gange var det sågar på kvindernes initiativ.

Men sådan så de unge kvinder ikke på det. De følte sig tvunget til at adlyde direktørens ordrer og var bange for at miste deres job og andre repressalier, hvis ikke de makkede ret.