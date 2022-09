Nordjysk ægtepar bag slotshoteller dømt for grov momssvindel

En årelang sag om svindel med moms har fået sat et punktum i landsretten.

Ved Vestre Landsret er et ægtepar onsdag blevet dømt for momssvig. Det skriver retten på sin hjemmeside.

Parret, der driver en stribe slotshoteller, er dømt for at snyde med moms for millioner.

Manden er kendt skyldig i momssvig for et beløb på ikke under seks millioner kroner.