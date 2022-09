Direktør er kendt skyldig i stribevis af overgreb

På stranden var der nogle gange andre mænd, som flokkedes om bilen, og som overværede overgrebene. En af kvinderne blev befølt af mændene udenfor.

Direktøren har forklaret om de fire kvinder, at al seksuel kontakt har været frivilligt. Han har i flere tilfælde helt afvist, at der har været et seksuelt forhold. Men kvindernes forklaring har været en ganske anden.

Under sagen har de afgivet forklaring for lukkede døre, men i forbindelse med oplæsningen af kendelsen nævner retsformand Dorte Nørby, hvad retten har lagt vægt på.

Kvinderne har blandt andet forklaret, hvordan manden ofte tog fat i dem og gennemførte samleje eller fik dem til at give oralsex.

Igen og igen lyder det fra Dorte Nørby, at den tiltalte måtte have været klar over, at kvinderne ikke var sammen med ham frivilligt. Blandt andet fremhæver hun, at en af kvinderne græd, mens hun blev tvunget til at give manden oralsex.