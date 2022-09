Tidligere forstander frifindes for vold og tvang mod to elever

- Når der ikke sker domfældelse for vold, er det, fordi vi finder, at der er en nedre grænse for vold. Vi er under den grænse, siger dommer Allan Gaardbo.

Forhenværende forstander Morten Ulrik Jørgensen er også frifundet for ulovlig tvang mod en af eleverne på kostskolen.

Han var tiltalt for voldsomme morgenvækninger for de to elever, som han ifølge deres forklaring væltede ud af deres senge flere gange om ugen, fordi de havde svært ved at stå op om morgenen.

Retten finder, at de to unge mænds forklaringer er troværdige, og at vækningerne har fundet sted som beskrevet. Men foruden den nedre grænse, har dommer og domsmænd lagt vægt på Morten Ulrik Jørgensens særlige rolle.