Dansk mand mistænkes for drab på hustru i Frankrig

En dansk mand er i Sydfrankrig under mistanke om at have dræbt sin hustru og forsøgt at skaffe sig af med liget i et køleskab.

Det oplyser anklagere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden har tirsdag været for en dommer.

Han blev anholdt tidligt søndag, efter at politiet havde overvåget hans bolig i byen Mandelieu-la-Napoule, som ligger tæt på Cannes. Det skriver det lokale medie Nice-Matin.