Anklager kræver fængsel til forstander for elev-vold og tvang

En af dem fik også boret en nøgle ind i ribbenene og blev tvunget til at gå til morgensamling kun iført T-shirt og underbukser.

- Vi har ingen objektive beviser i sagen. Derfor er parternes troværdighed afgørende, slår Cecilie Skou fast og fortsætter:

- De forurettedes forklaringer understøttes af andre vidner. De er både detaljerede, troværdige og enslydende gennem en længere periode. I tiltaltes forklaring har han forsøgt at tegne et billede af en god skole og en god forstander. Men så mange vidner har sagt noget andet. Derfor er det utroværdigt.

Hun understreger, at selv om der ikke er tale om ”den groveste form for vold”, havde forstanderen ”et særligt ansvar for at gå forrest og støtte og hjælpe børnene – ikke at vælte dem ud af sengen eller bore en nøgle i siden af dem”.