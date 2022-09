Fodboldspiller skal forblive fængslet i sag om voldtægt

Tirsdag er varetægtsfængslingen blevet forlænget med to uger - til tirsdag den 4. oktober.

Den professionelle fodboldspiller er blandt andet sigtet for voldtægt på et værelse på Hotel Imperial i København i april.

Der er ifølge sigtelsen tale om andet seksuelt forhold end samleje. Det dækker i dette tilfælde over, at den forurettede angiveligt blev tvunget til at give den sigtede oralsex.

Flere gange sagde den forurettede ifølge anklagemyndigheden stop og forsøgte i øvrigt at gøre modstand.