Terrortiltalt kvindes bror poserede med lig og IS-flag

En dommer i retten har dog svært ved at forstå, at hun fortsat kan være i vildrede.

- Du kan jo se, at han står bevæbnet og med et lig. Hvordan kan du være i vildrede om, hvad der foregår? Han står jo ikke hjemme ved kaminen og poserer?, spørger dommeren.

- Jeg ved, at det er meget usædvanligt at posere med et våben i Danmark, siger hun.

- Jeg ved ikke, hvorfor han poserer med et lig, men det, at han poserer med et våben, er ikke usædvanligt i Irak.

Den 31-årige kvinde er tiltalt for sammen med sin 35-årige syriske mand i 2017 at have forsøgt at sende 12.000 kroner til kvindens bror i Islamisk Stat og at have givet cirka 4591 kroner.

Det var ifølge anklagemyndigheden økonomisk støtte til en person tilsluttet en terrororganisation. Den 31-årige kvinde forklarer dog, at der er penge sendt som almisse.