To 36-årige mænd blev fremstillet i et grundlovsforhør den 10. februar, hvor de begge blev sigtet for på ukendt vis at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn på et ukendt tidspunkt mellem hendes forsvinding søndag morgen kl. 06.09 og frem til deres anholdelse.

Politiet frafaldt dog i sommer sigtelsen af den ene mand.

Politiinspektøren kalder det en »meget detaljeret« efterforskning, som nu lakker mod enden.