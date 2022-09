Sorte milliarder rullede gennem Danske Banks filial

Flere detaljer om sagen har allerede været fremme i forbindelse med sagens første akt, hvor en litauisk kvinde i juni i år tilstod.

I et retsmøde har der været vist et foto fra Google Maps af en turistbutik på De Britiske Jomfruøer. På Main Street i en by på øerne var i alt 147 selskaber registreret, og et af dem kan knyttes til selskaberne i den aktuelle sag.

Den dansk-russiske kvinde blev i december sidste år udleveret fra Storbritannien og har siden været varetægtsfængslet.

Hun risikerer den maksimale straf på fængsel i ni år, har en anklager tidligere sagt i et retsmøde om fængslingen i Østre Landsret.

Derimod er den anden tiltalte, en litauisk mand, der er uddannet håndværker, på fri fod. Han var indsat som direktør i de fleste selskaber, og dermed medvirkede han til at vaske sorte penge hvide, påstås det.