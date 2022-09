29-årig mand sigtet for 237 tilfælde af bedrageri

I den forbindelse var det et krav, at man udfyldte en udvidet ansøgning. På den måde kom han ifølge politiet i besiddelse af oplysningerne, som han siden misbrugte ved at foretage køb på diverse webshops.

Manden er også sigtet i en række forhold, hvor han på hjemmesiden dba.dk har foregivet at ville sælge både høretelefoner og spillekonsoller.

Pengene blev straks overført, uden at han returnerede varerne, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

- Det er en kynisk form for kriminalitet, hvor man udnytter den tillid, som andre mennesker viser. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi er meget påpasselige med at udlevere personlige oplysninger, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.