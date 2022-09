22-årig kræves fængslet for røveri af AaB-trøje

- Efterforskningen ledte politiet frem til den 16-årige forurettede og senere til den 22-årige, der blev anholdt natten til mandag, skriver politiet i døgnrapporten.

Østjyllands Politi efterforsker videre for at finde flere gerningsmænd til røveriet.

I København er en anden sag, hvor en Brøndby-fan er sigtet for at tvinge et halstørklæde og fodboldtrøjer af FCK-fans i S-toget. Det skete efter en fodboldkamp mellem de to klubber 7. august.

Den 25-årige mand nåede at sidde varetægtsfængslet i cirka tre en halv uge, før han blev løsladt igen.

Ifølge anklagemyndigheden var der tale om røveri, men han har kun været fængslet på en mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt i juridisk forstand.