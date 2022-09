To unge kørte muligvis om kap før dødsulykke på Sjælland

Ulykken skete søndag klokken 11.38 på Skovvejen, hvor to biler kørte frontalt sammen. I den ene sad den 60-årige kvinde og en 69-årig mand. Manden kom alvorligt til skade.

I den anden sad en 18-årig mand, som var kørende i en stjålet bil. Han kom lettere til skade og er på hospitalet, men anholdt.

- Da vi arbejder med at få klarlagt årsagen, kan vi se, at den bil, den 18-årige var kørt i, var stjålet. Vi kan se, at den er stjålet fra Hvidovre-området, siger Martin Bjerregaard.

Efterforskningen ledte sidenhen politiet i retningen af en anden bil, som skal have fulgtes med den 18-åriges bil.