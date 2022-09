Eksplosion har raserer vinhandels indgang på halvmaratonrute

- Vi ved endnu ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen. Men der er et eller andet, der har sagt bang, og det virker umiddelbart til at være større end et kanonslag.

Braget, som ifølge vagtchefen kunne høres helt ind til Hovedbanegården i det centrale København flere kilometer væk, rystede bydelen omkring klokken 03.50.

Eksplosionen ramte indgangspartiet til vinhandlen Skjold Burne på Godthåbsvej 52. Den ligger på rå ruten for Copenhagen Half Marathon, som skydes i gang søndag klokken 11.15 på Øster Allé på Østerbro.