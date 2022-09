Livløs kvinde fundet i vandløb nord for København

En person er lørdag eftermiddag fundet livløs i et vandløb i bydelen Dyssegård i Gentofte nord for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T og Ekstra Bladet.

Til Ekstra Bladet oplyser politiet videre, at der er tale om en ældre kvinde, og at intet tyder på, at der er begået noget kriminelt.