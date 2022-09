To drenge på 16 og 17 år begik hjemmerøveri i Birkerød

Beboeren gav dem sin telefon, pung og nøglerne til sin bil, som efterfølgende blev kørt væk. Bilen blev senere på dagen stoppet af politiet i Emdrup, og fire personer løb fra bilen. Begge drenge var i bilen, da den blev stoppet.

Det 36-årige offer har under sagen forklaret, at han ikke har købt hash af gerningsmændene.

- Nævningetinget fandt ikke grundlag for at antage, at lejlighedens beboer skyldte penge for hash, og herefter fandtes de tiltalte skyldige i egentligt hjemmerøveri, skriver retten på sin hjemmeside.

Et egentligt hjemmerøveri er - som udtrykket afslører - et røveri, der er begået i offerets hjem.

Det er dog et krav, at gerningsmand og offer ikke kender hinanden. Derfor er det vigtigt for sagen, om der var tale om at kradse en gæld ind eller ej.