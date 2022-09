En mentalundersøgelse af den 47-årige har godtgjort, at han var utilregnelig på grund af sit psykiske helbred. Derfor er han i stedet for en fængselsstraf blevet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Retten bestemte desuden, at den 47-åriges bil skal konfiskeres - det vil sige, at ejerskabet overtages af staten. Det samme skal øksen. Manden er derudover blevet frakendt retten til at føre bil i et år.