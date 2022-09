Udleveringssagen om Sanjay Shah bliver anket i Dubai

- På den baggrund har myndighederne i Forenede Arabiske Emirater vurderet, at udleveringssagen opfyldte kravene og kunne indbringes for retten, lød det i et skriftligt svar.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtalte mandag, at det er Danmarks ønske, at udleveringssagen appelleres, hvis der er grundlag for det. Og nu har ministeren så fået sin vilje.

De danske myndigheder kan også glæde sig over et andet skridt i sagen. Det drejer sig om det civilretlige spor, hvor de danske skattemyndigheder har ført en civil retssag i Dubai for at få penge tilbage.

I den sag blev det torsdag afgjort, at Sanjay Shah og en række andre personer og selskaber i udbyttesagen skal betale mere end otte milliarder kroner tilbage til Danmark.