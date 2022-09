Knivdrab på svoger udløser 12 års fængsel i landsretten

Byretten vurderede dengang, at der både var formildende og skærpende omstændigheder.

Det talte for en mildere straf, at den dræbte, Kasper Knoth, selv havde opsøgt den 32-årige, der havde et forhold til hans søster.

På den anden side var det skærpende, at den 32-årige også blev dømt for psykisk og fysisk vold mod kvinden. Foruden volden blev han dømt for at have truet Kasper Knoths søn på Snapchat.

Drabet skete 11. august 2020, da de to mænd endte i et slagsmål på hjørnet af Lindøalléen og Nørregade i Munkebo.