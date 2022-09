Ekstra Bladet frifundet i sag om iscenesat indbrud

Journalister må nemlig som udgangspunkt ikke bryde loven for at lave journalistik. Men på den anden side kan det nogle gange være nødvendigt for at dokumentere en sag af samfundsmæssig betydning.

Sagen om det iscenesatte indbrud opstod, da journalister fra Ekstra Bladet og TV3 tilbage i 2015 ville vise, hvor let det var via nettet at hyre tyve til at begå indbrud og stjæle designermøbler.

I den forbindelse blev en ”Ægget”-stol af møbelformgiver Arne Jacobsen anbragt i et lejet kælderlokale, og to tyveknægte blev hyret til at bryde ind og stjæle den.