Ung soldat stjal håndgranat - undgik hård straf i Højesteret

Men ”i helt særlige tilfælde” kan en sag slippe ud af straffeloven og dykke ned i våbenloven. Nemlig når der ikke har været fare for, at nogen eller noget kunne lide betydelig skade.

Meget stiller konstabeleleven i et gunstigt lys. For eksempel har han ingen forbindelse til kriminelle miljøer. Han er ikke tidligere straffet. Og kun ganske kortvarigt havde han detonatoren i hænderne ude på skydeterrænet, fastslår dommerne.

Derimod har den militære anklager, generalauditør Lars Stevnsborg, sagt, at nedgravningen af detonatoren faktisk var en skærpende omstændighed. Kolleger kunne komme til at bringe den til sprængning ved at træde på den. Og i øvrigt er tyveriet ”et massivt svigt” af stillingen som betroet soldat, har han sagt.

Affæren har ført til endnu en sag. Auditørkorpset kræver den unge soldats kompagnichef idømt en bøde, fordi han tilsyneladende søgte at dysse sagen om tyveriet ned.

Kompagnichefen hævdes at have givet konstabeleleven det indtryk, at der ikke ville ske yderligere, såfremt han indrømmede og leverede håndgranaten tilbage.