67-årig kvindes død efterforskes som mistænkeligt

Når personer findes døde, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det viser sig, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.

Kort før klokken 21.30 er undersøgelserne i rækkehuset færdige.

- Men vi kan endnu ikke sige, om der er tale om en forbrydelse. Det må den videre efterforskning vise, siger vagtchefen.