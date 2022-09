30-årig fængslet for vold efter økseslagsmål

Under er slagsmål på en byggeplads i Valby i København for tre uger siden blev en 49-årig mand hugget i ryggen med en økse.

Onsdag er en 30-årig mand i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Han er sigtet for grov vold ved at have brugt øksen mod den 49-årige og for at have slået to andre med knytnæve.