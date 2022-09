To gange livstid: 18-årig blev likvideret i bagholdsangreb

De to er også dømt for drabsforsøg. For egentlig var det planen, at Zobair Saidi skulle have været dræbt to dage før - nemlig 26. april.

Fremgangsmåden var den samme. Den 18-årige blev lokket til Ladegårdsparken med løfte om, at en mindre mængde hash ville blive kastet ud til ham fra et vindue.

Planen gik dog i vasken.

En kvinde, der tidligere er blevet idømt et års fængsel i sagen, kom til at kaste hashen ud af det forkerte vindue.

Både byretten og landsretten har vurderet, at Zobair Saidi blev dræbt som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen. Derfor er de to blevet dømt efter bandeparagraffen, der skærper straffen.

Fængsel på livstid betragtes som en landets strengeste straffe og er som udgangspunkt en dom, hvor man skal sidde i fængsel resten af livet.