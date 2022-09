Der er grund til at kritisere politiet og anklagemyndigheden for, at de »farede meget voldsomt frem« og fastholdt en »meget hård linje« i forbindelse med coronademonstrationerne sidste år.

Det mener forsvarsadvokat Jonas Christoffersen, der repræsenterer én af tre mænd, der onsdag blev frikendt for trusler i sagen om en dukke,