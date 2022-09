Tre mænd er blevet frifundet for trusler i sag om Mette Frederiksen-dukke

Da tre mænd i januar sidste år blev anholdt for afbrænding af en dukke med et foto af Mette Frederiksen (S) under en demonstration, blev de mødt med en meget alvorlig sigtelse.

Nemlig at have overtrådt paragraf 113, der handler om angreb mod regeringen, har en strafferamme på 16 år og i straffeloven står lige ved siden af bestemmelserne om terror.

Det endte dog med en mildere tiltale mod mændene, der onsdag er frifundet af Retten på Frederiksberg. De blev tiltalt efter en bestemmelse, der handler om trusler mod offentligt ansatte.

Der var rejst tiltale for, at det skal være skærpende, at truslen har baggrund i statsministerens ytringer i den offentlige debat.

Læs om paragrafferne her:

* Paragraf 119, stk. 1:

Den, som (...) offentligt (...) fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme (...) straffes med bøde eller fængsel indtil otte år.

Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

* Paragraf 81, nr. 7:

Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.

Kilder: Anklagemyndigheden og retsinformation.dk.