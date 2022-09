Et år efter første nattelivszone er 161 kriminelle idømt forbud

Præcis, hvor godt nattelivsforbuddet har virket, kan der dog ikke sættes tal på.

- Det har jo kun fungeret et år, men indtil videre ser det ud til at fungere rimelig godt. Men jeg er heller ikke så naiv at tro, at der slet ikke vil være nogen, der overtræder forbuddet. Men så kan man selvstændigt straffes for det.

- Vi er ikke et sted endnu, hvor man kan sige, at så stor en procentdel overtræder forbuddet, for mange af de forbud, som folk har fået, har de fået i løbet af de sidste måneder og uger, fordi det er så ny en lovgivning, siger Mattias Tesfaye.

Han vil ”følge det tæt”, om forbuddene rent faktisk overholdes.

- Men indtil videre er der ikke nogen, der har kommet og sagt til mig, at folk er fløjtende ligeglad med det her forbud, siger justitsministeren.