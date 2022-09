Hustru i terrorsag afviser kendskab til kemikalier i villa

Kvinden bekræfter, at han var glad for fyrværkeri, og at hun var irriteret over det.

- Jeg kunne ikke forstå hans kærlighed til fyrværkeri, siger hun.

Den 31-årige kvinde er tydeligvis meget påvirket af at skulle give sin forklaring i retten. Efter cirka et kvarter må hun tage en fem minutters pause, før hun er klar igen.

Foruden villaen i Holbæk havde kvinden også en lejlighed et andet sted i byen. Hun forklarer, at hun har været lige meget hvert sted.

Det er i det fælles hus, at der er gjort sagens væsentligste fund: 16 kilo kemikalier, 166 stålkugler, tændsnor og mobiltelefoner, der angiveligt skulle bruges til bomber.

Der er også fundet våben. I skuret hang en riffel med kikkertsigte under loftet, men kvinden forklarer, at hun ikke har været i skuret, efter at de flyttede ind.