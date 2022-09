Nødværge i drabssag fra travbane i Aarhus skal bedømmes af landsret

Den 43-årige slap dog ikke for straf. Han fik fængsel i fem år for besiddelse af et halvautomatisk våben, medvirken i hashhandel og desuden afbrænding af to biler i forbindelse med flugten.

Ankesagen i landsretten kommer også til at omfatte to andre mænd. De har anket dommen om, at de forsøgte at begå røveri mod Steffensen, hvilket gav fængsel i henholdsvis to et halvt og to år.